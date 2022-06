Condutor em fúria atropela agente da PSP no Aeroporto de Lisboa e acaba detido

Profissional sofreu ferimentos e está sem condições para trabalhar por tempo indeterminado devido às lesões causadas pelo atropelamento.

Um homem foi detido, esta quinta-feira, depois de ter atropelado um agente da PSP numa ação de fiscalização junto à na zona de tomada e largada de passageiros do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.Por volta das 17h30, os agentes depararam-se com uma viatura mal parada no local, tendo sido feito um auto de contra ordenação.Pelas 18h20 a mesma viatura regressou ao local, continuou mal parada, e foi nessa altura que os agentes abordaram o condutor. Num abordagem passiva, os agentes pediram a identificação do condutor, que recusou, e adotou um comportamento agressivo.Sem colaborar com a PSP, o condutor entrou no carro e acelerou em direção a um dos polícias, acabando por atropelar o mesmo, obrigando ao recurso, pelo agente, à arma de forma passiva.O condutor continuou a adotar um comportamento agressivo e desrespeitoso e, nesse momento, o polícia recorreu ao spray gás pimenta, conseguindo deter o condutor da viatura.O profissional sofreu ferimentos no pé esquerdo, foi transportado para o hospital e, neste momento, está sem condições para trabalhar por tempo indeterminado devido às lesões causadas pelo atropelamento.O condutor foi levado para a esquadra e notificado para permanecer no Tribunal na manhã desta sexta-feira.