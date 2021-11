Condutor entra no túnel do Metro do Porto no tabuleiro superior da Ponte Luiz I

Alerta foi dado às 7h00. Circulação do metro esteve interrompida durante cerca de duas horas.

Um condutor entrou na linha de Metro do Porto, esta manhã de sábado.O alerta foi dado cerca das 7h00. O homem, de 46 anos, que vinha de S. Pedro do Sul entrou na linha do metro no tabuleiro superior da Ponte Luiz I e circulou até à entrada do túnel que dá para a estação de S. Bento, no sentido Vila Nova de Gaia/Porto.Segundo a PSP, justificou a situação dizendo que seguiu as coordenadas do GPS. O Metro esteve parado entre as 7h15 e as 9h07. O carro foi entretanto retirado e o individuo foi identificado.