Condutor ignora ordem de paragem e acelera contra polícias em Aveiro. Veja as imagens

Homem foi indiciado pelo crime de desobediência.

Um condutor não obedeceu à ordem de paragem dada pela Polícia Municipal de Aveiro, durante a manhã desta terça-feira. O momento foi captado em vídeo e mostra o condutor, após ignorar a ordem, a acelarar contra os agentes.O homem foi abordado pela polícia, que tinha sido chamada ao local, próximo do centro de Aveiro, devido a uma carrinha que se encontrava mal estacionada e a obstruir a passagem de peões. O veículo foi multado por estar mal estacionada e por não ter o dístico colocado.Quando foi mandado parar, este homem não obedeceu, nem se identificou, simplesmente seguiu viagem, acelarando mesmo com os agentes em frente e junto ao veículo. As imagens mostram que, à medida que a carrinha ganha velocidade, os agentes da polícia afastam-se, para não serem abalroados pelo veículo.Mais tarde, a Polícia de Segurança Pública conseguiu intercetar o condutor, que foi indiciado pelo crime de desobediência.