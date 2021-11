Condutora alcoolizada abalroa ambulância em marcha de emergência em Famalicão

Doente foi rapidamente transferido para outra ambulância e transportado ao hospital do Médio Ave.

Um condutora alcoolizada abalroou uma ambulância da Cruz Vermelha portuguesa que seguia em marcha de urgência, esta manhã, às 08h40. O veículo transportava um doente, com acompanhamento da VMER do INEM, quando num cruzamento da EN14, em Ribeirão, foi abalroado.A condutora, que seguia a alta velocidade, tinha uma taxa de álcool superior a 1,8 gramas por litro de sangue. Foi detida pela GNR e transportada ao posto de Vila Nova de Famalicão.Todos os ocupantes dos veículos escaparam ilesos.O doente foi rapidamente transferido para outra ambulância e transportado ao hospital do Médio Ave, em Vila Nova de Famalicão.