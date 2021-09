Condutora morre ao cair de ravina em Peniche

Autoridades retiraram o cadáver de uma mulher de 49 anos, única ocupante do carro, para o topo da falésia.

Um carro caiu de uma ravina de cerca de 35 metros ao final da manhã desta quarta-feira na marginal norte, na zona rochosa a caminho do Cabo Carvoeiro, em Peniche.As autoridades retiraram o cadáver de uma mulher de 49 anos, única ocupante do carro, para o topo da falésia.Entre Bombeiros e PSP, estão no local mais de 20 elementos e 10 viaturas.O incidente deu-se por volta das 11h58 em circunstâncias que ainda são desconhecidas.