Confirmado primeiro caso da variante Ómicron nos EUA

Um cidadão da Califórnia, com a vacinação completa mas sem dose de reforço, tornou-se no primeiro caso da nova variante Ómicron da Covid-19 nos Estados Unidos, segundo avança a Associated Press esta quarta-feira.Joe Biden já tinha colocado restrições nas viagens provenientes de África, onde foi detetada esta nova variante pela primeira vez. Os casos de Ómicron têm-se multiplicado por todo o Mundo ao longo da última semana.Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças continuam a tomar medidas rígidas para impedir a propagação da nova variante. Em causa estão regras de testagem nos EUA para pessoas que entrem ou abandonem o país, independentemente do estado de vacinação.O primeiro caso surge numa altura em que Joe Biden e a sua administração prepara as medidas de combate ao vírus no Inverno.