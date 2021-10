Confrontos entre adeptos e jogadores em jogo entre o Montijo e Vitória B obriga PSP a disparar para o ar

Agentes efetuaram vários disparos para o ar, para fazer cessar as agressões.

A PSP teve intervir em força, na tarde deste domingo, para separar adeptos e jogadores que se envolveram em confrontos no jogo de futebol que opôs Montijo e Vitória B (Setúbal), a contar para a 1.ª divisão distrital da Associação de Futebol de Setúbal.

Dois agentes da PSP efetuaram vários disparos para o ar para fazer cessar as agressões.

Fonte oficial da PSP remeteu esclarecimentos concretos para um comunicado a divulgar segunda-feira. No entanto, adiantou que "desta situação não há registo de feridos graves" e que "os nossos disparos foram realizados para o ar e não atingiram pessoas nem bens".



"Os disparos foram realizados com o fim de conseguir controlar a turba envolvida nos confrontos", explicou a mesma fonte da PSP.



"Como ocorre sempre nestas situações, haverá uma avaliação interna para analisar a forma como foi gerida a ocorrência. A avaliação é conduzida pela Inspecção da PSP", disse ainda ao CM.



Marco Bicho, treinador do Olímpico do Montijo, que testemunhou a situação, explicou à CMTV que considera que a atuação da PSP foi desproporcional. "Houve um conflito entre as duas equipas", começou por dizer. "Houve uma atitude muito má por parte de alguns polícias, tinha os meus filhos a chorar, olhei para a bancada e tinha crianças com as mãos nos ouvidos... acho que a situação nunca devia ter sido resolvida desta maneira", aponta o treinador.



"Vi polícias com armas apontadas aos meus jogadores e acho isso inadmissível", acrescenta ainda.



Marco Bicho afirma ainda que o seu treinador adjunto ficou com marcas de bastonadas provocadas pelas autoridades.