Confrontos entre mais de 50 adeptos antes de jogo de futebol no Brasil provocam um morto

Vítima mortal era apoiante do Cruzeiro.

Um adepto morreu em distúrbios que envolveram cerca de 50 adeptos horas antes do jogo de futebol entre as equipas brasileiras Atlético de Mineiro e Cruzeiro, no bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte, avançou este domingo a Globoesporte, que cita a Polícia Militar de Minas Gerais.



As claques dos dois clubes envolveram-se em agressões e num vídeo amador publicado no Twitter pode ver-se os adeptos a segurarem em paus antes de partirem para agressões. A determinada altura, ouvem-se sons de disparos.





Duas pessoas foram baleadas hoje na briga entre 50 torcedores de Atlético/MG e Cruzeiro pic.twitter.com/Q80XqwY8Ui — Pedro Ramiro - use PFF2 (@_pedroramiro) March 6, 2022

O adepto que morreu, que era apoiante do Cruzeiro, acabou por não resistir aos ferimentos de bala.Outro homem foi também baleado e levado para o hospital. Até ao momento não havia ainda registo de detidos pelo crime.