Confrontos entre PSP e adeptos do Borussia Dortmund no Bairro Alto em Lisboa

Polícia teve de intervir em força para travar os desacatos.

Um autêntico caos no Bairro alto em Lisboa com adeptos do Borrussia de Dortmund ocorreu na noite desta terça-feira. Pelo menos quatro adeptos foram detidos.Dezenas de alemães provocaram uma enorme confusão em Lisboa e a Polícia teve de intervir em força para travar os desacatos.Houve mesmo confrontos diretos com a polícia que se encontrava no local.Recorde-se que o Sporting e o Borussia Dortmund defrontam-se esta quarta-feira, num jogo da Liga dos Campeões.sabe que junto ao Pavilhão João Rocha, em Lisboa, também foram registados vários feridos na sequência de confrontos entre adeptos do Sporting e do Aek Atenas.