Confusão na Luz: Segurança ferido em confrontos antes do início de jogo

Dragões defrontam os encarnados no Estádio da Luz, pelas 18h00.

O FC Porto pode este sábado festejar o 30.º título da sua história caso consiga vencer ou empatar com o Benfica, na Luz, ou se o Sporting falhar o triunfo na visita ao Portimonense, na I Liga de futebol.

Na 33.ª e penúltima jornada, depois de adiar a conquista do título nas duas últimas rondas, a equipa de Sérgio Conceição pode fazer a festa em Lisboa no campo do terceiro classificado da prova e um dos seus rivais históricos, replicando o que sucedeu em 2011, quando os 'azuis e brancos' se sagraram campeões nacionais em pleno recinto benfiquista.

Mesmo que perca no Estádio da Luz, no jogo agendado para as 18h00, o FC Porto pode ficar, horas depois, quando já estiver a regressar a 'casa', com o primeiro lugar garantido, mas para isso necessita que o Sporting, segundo posicionado a seis pontos, não vença no Algarve o Portimonense, equipa que já assegurou a manutenção.



