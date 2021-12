Tudo o que precisa saber sobre as novas medidas de combate à Covid-19 no Natal e Ano Novo

O primeiro-ministro, António Costa, apresenta as conclusões do Conselho de Ministros extraordinário que decorreu esta terça-feira.Costa anunciou que o período de contenção começará já a partir de 25 de dezembro, às 00h00. O teletrabalho será obrigatório e as creches ficarão fechadas neste período, segundo as medidas apresentadas pelo Governo. Há também medidas específicas para os dias do Natal (24 e 25 de dezembro) e Ano Novo (31 e 1 de janeiro), como o teste negativo para festas, eventos e acesso a restaurantes, proibição de ajuntamentos de mais de 10 pessoas e proibição de consumo de bebidas alcoólicas na rua.

Ficou confirmado, comoantecipou, o encerramento de discotecas e bares no período de contenção, entre 25 de dezembro de 9 de janeiro. Segundo Costa, irá ser feita uma reavaliação da situação a 5 de janeiro.- Redução da lotação nos estabelecimentos comerciais (1 pessoas a cada 5m2)- Teste negativo para acesso a espectáculos culturais e recintos desportivos (salvo decisão da DGS)- Teste negativo para acesso a estabelecimentos turísticos e alojamento local, casamentos e batizados e eventos empresariais (mantém-se para eventos desportivos e culturais);- Teste negativo obrigatório para acesso a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano;- Proibição de ajuntamentos na via pública de mais de 10 pessoas na passagem de ano;- Proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via públicaNo discurso feito, Costa destacou o combate à pandemia através do aumento da prevenção, vacinação, testagem e controlo de fronteiras, tendo feito uma comparação com a situação pandémica há um ano atrás. Foi destacado que há "três vezes menos internamentos" devido à Covid e que o número de testes feitos no último mês triplicou, com menos taxa de positividade. Costa sublinhou que, no âmbito das medidas para quem chega a Portugal (testagem obrigatória), já foram multados 1400 passageiros e 38 companhias aéreas.O primeiro-ministro referiu que a variante Ómicron "suscita muitas interrogações" e trouxe "más notícias", como o aumento da taxa de incidência. "A boa notícia é que devido à testagem e vacinação, a taxa de transmissibilidade tem vindo a reduzir desde 25 de novembro", realçou, lamentando que esta variante já tenha prevalência de mais de 46% no número de novas infeções em Portugal.Sobre o encerramento de bares e discotecas, António Costa disse que a medida era "necessária para controlar a convivialidade" e sublinhou que vão haver apoios para estes setores afetados, como o layoff simplificado.- Testagem antes dos encontros familiares e de amigos- Uso de máscara mesmo dentro de casa- Arejamento de espaços - manter janelas abertas para evitar a concentração de vírus- Manter medidas de prevenção, como a lavagem/desinfeção regular das mãosAntónio Costa anunciou, durante a apresentação de novas medidas, que o processo de vacinação contra a Covid-19 vai estar parado entre dia 24 e 26 de dezembro e 31 e 1 de janeiro. A DGS esclareceu depois que no dia 23 de dezembro, os Centros de Vacinação estarão dedicados, em exclusivo, à 'Casa Aberta' para pessoas com 65 ou mais anos.António Costa deixou uma mensagem de "confiança" aos portugueses, empresas e agentes culturais. "Temos consciência de que não adotarmos hoje as medidas necessárias, as consequências na vida de todos serão muito maiores. Os portugueses têm demonstrado notável sentido cívico, teria sido impossível liderar sem este apoio e a confiança. É por isso que acredito que vamos continuar, cada um proteger-se a si protegendo os outro", afirmou o primeiro-ministro, no final do discurso.António Costa revelou que esta Natal não vai ser passado com a filha. Questionadoo sobre como ia celebrar o seu natal, o primeiro-ministro contou que a filha não iria passar a Consoada com a família porque "está em isolamento".Recorde-se que Costa passou o Natal passado sozinho, em isolamento, após ter tido um contacto de alto-risco com o presidente francês Emmanuel Macron, que estava infetado com Covid-19.