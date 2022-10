Conheça os adversários de Portugal na fase de grupos do Euro2024

Portugal está no Grupo J.

O sorteio do Euro2024 só não inclui a Alemanha, o país anfitrião, e a Rússia, excluída devido à invasão da Ucrânia.



O Euro 2024 vai acontecer na Alemanha em 10 estádios e 10 cidades: Berlim, Colónia, Munique, Frankfurt, Hamburgo, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Estugarda e Dusseldorf.



Os dois primeiros classificados dos 10 grupos apuram-se diretamente para a fase final do Euro 2024, juntando-se à anfitriã Alemanha.



As últimas três vagas vão ser decididas através de um "play-off".



Fique a conhecer os 10 grupos.



Grupo J

Portugal

Bósnia Herzegovina



Islândia



Luxemburgo



Eslováquia



Liechtenstein