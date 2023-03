Conheça um a um todos os produtos com IVA zero

Lista de 44 produtos revelada pelo primeiro-ministro, António Costa.

O governo assinou esta segunda-feira o protocolo que prevê a aplicação de uma taxa de IVA zero a vários produtos alimentares e divulgou a lista dos alimentos.

A medida anunciada pelo primeiro-ministro, António Costa, pretende dar uma ajuda às famílias portuguesas. Esta segunda-feira o conselho de ministros reunirá por via eletrónica para aprovar a proposta de lei que entrará amanhã na AR. Após ser aprovada na AR, a medida ainda terá de ser promulgada pelo Presidente da República. As empresas têm quinze dias para ajustarem os preços após a publicação da lei no Diário da República.

"Este programa tem um custo total de cerca de 600 milhões de euros", afirmou António Costa. "Tem um horizonte de seis meses e temos de ir acompanhando a evolução", acrescentou.

O cabaz com IVA zero tem 44 produtos divididos por sete categorias.

Conheça os produtos um a um:

Cereais e derivados; tubérculos

Pão

Batata

Massa

Arroz

Hortícolas

Cebola

Tomate

Couve-flor

Alface

Brócolos

Cenoura

Courgette

Alho Francês

Abóbora

Grelos

Couve portuguesa

Espinafres

Nabo

Frutas

Maçã

Banana

Laranja

Pera

Melão

Leguminosas

Feijão vermelho

Feijão frade

Grão-de-bico

Ervilhas

Laticínios

Leite de vaca

Iogurtes

Queijo

Carne, pescado e ovos

Carne de porco

Frango

Carne de peru

Carne de vaca

Bacalhau

Sardinha

Pescada

Carapau

Atum em conserva

Dourada

Cavala

Ovos de galinha

Gorduras e óleos

Azeite

Óleos vegetais

Manteiga