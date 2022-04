"Conquistas não são um fim, mas sim parte de um percurso", Rui Costa elogia equipa de juniores do Benfica

Presidente do Benfica sublinha que o principal objetivo é dar jogadores à equipa principal.

O presidente do Benfica, Rui Costa, esteve nesta quinta-feira presente na cerimónia de homenagem à equipa de juniores do Benfica, na Câmara Municipal de Lisboa.

Rui Costa destacou a conquista do clube, na UEFA Youth League, dando realce a este feito, no entanto sublinhou que o principal objetivo é dar jogadores à equipa principal.



"É com natural satisfação e muita honra que nos encontramos aqui", começou desta forma o discurso.



"À quarta foi de vez. Um sonho que se tornou realidade. O Benfica conquistou a Youth League", acrescentou, mostrando felicidade.



O presidente do Benfica, disse também que as "conquistas não são um fim, mas sim parte de um percurso".



Este foi um "jogo perfeito, uma caminhada brilhante, um objetivo cumprido", acrescentou.



Rui Costa deu por terminado o seu discurso dizendo que a conquista "passa por incutir nos jovens esta nossa mística, que consideramos única, bem como os valores dos nossos fundadores, não esquecendo nunca, que no Benfica todos os troféus são importantes".