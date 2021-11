Conselheiros dão parecer favorável à proposta de dissolução da Assembleia da República

Conselho de Estado decorreu esta quarta-feira no Palácio da Cidadela, em Cascais.

Terminou o Conselho de Estado, que decorreu esta quarta-feira no Palácio da Cidadela, em Cascais. Os Conselheiros deram um parecer favorável à dissolução do Parlamento, proposta pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"O Conselho de Estado, reunido sob a presidência de Sua Excelência o Presidente da República, hoje, dia 3 de novembro de 2021, no Palácio da Cidadela de Cascais, nos termos e para efeitos da alínea e) do artigo 133.º e da alínea a) do artigo 145.º da Constituição, deu parecer favorável, por maioria, à proposta de Sua Excelência o Presidente da República de dissolução da Assembleia da República", pode ler-se numa nota publicada no site da Presidência.

O encontro dividiu-se em duas partes. A primeira contou com a presença da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagardee. A partir das 17h00 o Conselho de Estado dedicou-se, então, à questão da dissolução da Assembleia da República.Estão cumpridas as formalidades exigidas pela Constituição para que o Presidente da República possa anunciar ao país a decisão que tomar e marcar a data das eleições antecipadas em caso de dissolução da Assembleia da República.Marcelo Rebelo de Sousa já ouviu o Primeiro-ministro, António Costa, o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues e os os partidos políticos.