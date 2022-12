Conselho de Estado reúne-se na terça-feira sobre alargamento da UE

Informação foi divulgada esta sexta-feira através de uma nota na plataforma oficial da Presidência da República.

O Presidente da República convocou uma reunião do Conselho de Estado para terça-feira, às 10h30, no Palácio da Cidadela de Cascais, sobre o processo de alargamento e as reformas financeira e económica da União Europeia.

Esta informação foi esta sexta-feira divulgada através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

De acordo com esta nota, a reunião de terça-feira terá com ponto único da ordem de trabalhos "União Europeia: processo de alargamento e processo de reformas financeira e económica".

Esta é a 27.ª reunião do Conselho de Estado convocada por Marcelo Rebelo de Sousa.

A anterior reunião do órgão político de consulta do Presidente da República realizou-se em 28 de outubro, e teve na agenda a "análise sobre a situação económica e social em Portugal".