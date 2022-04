Conselho Nacional de Saúde contra uso de máscara nas escolas

Leia a notícia completa no Correio da Manhã

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) contestou o uso de máscara em estabelecimentos de ensino, considerando que a saúde pública deve também ter em conta “o desenvolvimento e o bem-estar das crianças”. O órgão consultivo do Governo e do Parlamento “vê com apreensão a insistência na proteção em escolas e creches”, defendendo que na comunidade escolar “a infeção [coronavírus ] não tem uma dimensão objetiva que o justifique”. Na nota divulgada esta terça-feira, após uma reunião plenária no dia 13, o CNS advoga que o uso de máscara deve “restringir-se a outros contextos mais específicos”, como serviços de saúde ou lares de idosos.