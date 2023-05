Construção de Lidl em Porto Alto danifica moradias

A construção do hipermercado Lidl em Porto Alto, danificou moradias, provocando o abatimento de telhados, fissuras nas paredes, e o desnivelamento de portas e janelas. A trepidação foi de tal ordem, quando enterraram no solo estacas de ferro com mais de 20 metros de comprimento, que numa das casas a destruição foi total.Saiba mais na revista SÁBADO