Contactos de alto risco com casos de Covid-19 deixam de ter de cumprir isolamento profilático

Norma divulgada pela DGS recomenda teste rápido de antigénio para pessoas que tenham estado em contacto com alguém infetado.

Os contactos de risco com casos positivos de Covid-19 deixam de estar obrigados a cumprir isolamento profilático.Na norma atualizada e divulgada esta quarta-feira, a DGS refere que todas as pessoas que tenham estado em contacto com alguém infetado devem realizar teste rápido de antigénio. Após um primeiro teste negativo é recomendada uma segunda testagem, entre o terceiro e quinto dia desde a data do último contacto.Os contactos de alto risco podem também realizar um autoteste, de acordo com a DGS, exceto em instituições de apoio ou acolhimento de pessoas vulneráveis. Caso o autoteste confirme a infeção ao coronavírus deve ser realizado um teste profissional para confirmação.