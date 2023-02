Conteúdos eróticos de jovem polaca na 'net' põem em causa suspeitas de que possa ser Maddie

Antes de criar o perfil ‘I Am Madeleine’ na rede social Instagram – onde conquistou mais de um milhão de seguidores em pouco mais de uma semana, Julia Wandelt já se esforçava para ganhar protagonismo na Internet. Sob o nome original ou os pseudónimos Julia Wendell ou Julia Faustyna, a jovem agora com 21 anos replicava perfis em várias redes sociais e chegou a exibir-se em poses eróticas onde oferecia conteúdos (vídeos e fotos) mediante pagamento.Leia mais no Correio da Manhã