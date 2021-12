Continua em curso investigação a acidente que matou Sara Carreira

Tony Carreira contou que o namorado da filha, Ivo Lucas, não lhe contou a sua versão dos factos.

Tony Carreira deu a entender que tinha pouco contacto com o namorado da filha, Ivo Lucas, durante o depoimento que prestou em março, no âmbito da investigação à morte de Sara Carreira, na A1, perto de Santarém, a 5 de dezembro do ano passado.