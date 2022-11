Contrato fantasma de Miguel Alves quando liderava Câmara de Carminha finta controlo do Tribunal de Contas

Contrato-promessa de arrendamento com empresa privada terá permitido à Câmara de Caminha escapar ao controlo do Tribunal de Contas em obra a ser feita pela empresa.

O contrato-promessa de arrendamento para fins não habitacionais celebrado entre a Câmara de Caminha e a Green Endogenous, no final de 2021, terá sido um esquema para evitar que a autarquia submetesse o projeto da construção do Centro de Exposições Transfronteiriço (CET) ao controlo do Tribunal de Contas. Miguel Alves, atual secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, era, na altura, o presidente da Câmara de Caminha.





Conheça a história completa no site do Correio da Manhã.