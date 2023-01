Contratos na Câmara de Lisboa com empresa de Morão sem assinatura de Fernando Medina

Foi o ex-vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, que adjudicou os contratos.

Fernando Medina, enquanto presidente da Câmara de Lisboa, assinou o despacho que criou a equipa municipal de coordenação de investimentos em infraestruturas liderada por Joaquim Morão, histórico autarca do PS de Castelo Branco, mas não adjudicou os dois contratos de serviços que a autarquia lisboeta celebrou com a empresa de Morão.