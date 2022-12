Convidados da FIFA contrariam versão de Ronaldo e Fernando Santos sobre polémica da substituição

CR7 e selecionador dizem que desabafo foi dirigido a jogador da Coreia do Sul que queria apressar a sua saída.

"Estás com uma pressa do c... para me tirar, f...". Aos 65 minutos do jogo desta sexta-feira, quando foi substituído, Cristiano Ronaldo não conteve o desabafo, sinal claro da sua insatisfação com a opção de Fernando Santos. Mas o jogador e o selecionador têm outra versão."Ronaldo saiu chateado com o jogador da Coreia do Sul que o estava a mandar embora, acho que toda a gente viu isso. Claramente que ele compreendeu a substituição, porque não haveria de entender? Eu ouvi o jogador coreano a dizer-lhe, em inglês, para o Cristiano sair e ele respondeu 'deves estar com muita pressa que eu saia'", disse esta sexta-feira Fernando Santos.