Coreia do Norte divulga vídeo do lançamento do novo míssil balístico intercontinental Hwasong-18

A Coreia do Norte divulgou, esta terça-feira, imagens do lançamento do novo ICBM Hwasong-18. Os testes ocorreram na segunda-feira e já foram condenados pela comunidade internacional. Segundo dados de voo recolhidos pela Coreia do Sul e Japão, o míssil tinha um alcance capaz de atingir qualquer parte dos EUA.