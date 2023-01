Corpo de homem desaparecido há mais de um mês encontrado em ribeiro na Amora

Autópsia irá determinar a causa da morte.

Um cadáver foi encontrado, na passada quarta-feira, num pequeno ribeiro, na Amora, Seixal. O corpo estava em avançado estado de decomposição.apurou que a vítima é um homem, com cerca de 60 anos, que estava desaparecido já há mais de um mês. As autoridades tinham recebido queixa do desaparecimento e estavam a investigar.Depois do alerta, o corpo foi retirado da água e levado para o Instituto de Medicina Legal. A autópsia irá determinar a causa da morte.