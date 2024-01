Corpo de homem encontrado a boiar no Rio Mondego

Cadáver vai ser transferido para o instituto de Medicina Legal de Coimbra.

Um cadáver foi encontrado a boiar no Rio Mondego, este domingo, junto à Praia do Forte, em Buarcos, na Figueira da Foz. A vítima será um homem com cerca de 70 anos.



A Polícia Marítima está a retirar o corpo para ser transferido para o instituto de Medicina Legal de Coimbra.