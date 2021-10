Corpo de homem encontrado junto ao IP3 em Peniche

Condutor que passava no local deu o alerta. GNR está a realizar as perícias.

Um homem com cerca de 50 anos foi encontrado morto a tiro junto ao IP3 em Serra d'el-rei, em Peniche.Um condutor que passava no local encontrou o corpo e deu o alerta às 8h40.Os bombeiros deslocaram-se à zona para atender a uma potencial paragem cardiorrespiratória, mas afinal a vítima já estava sem vida.Ainda não há índicio de crime, mas as causas da morte só poderão ser confirmadas na autópsia.A GNR está no local a realizar as perícias.