Corpo de homem encontrado na marina de Lagos, no Algarve

Foram deslocados para o local elementos do Comando da Polícia Marítima de Lagos, que "recuperaram e transportaram o corpo para fora da água", onde "aguardavam os Bombeiros Voluntários de Lagos" para fazer o "transporte do copo para o Gabinete de Medicina Legal do Centro Hospitalar Universitário do Algarve", acrescentou a autoridade num comunicado.

O capitão do porto de Lagos adiantou à Lusa que o homem encontrado na água "residia numa embarcação na marina, tinha 70 a 75 anos e, para já, a questão de crime está fora de hipótese".