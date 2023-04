Corpo de mulher em elevado estado de decomposição encontrado em praia fluvial em Coimbra

Alerta foi dado por um homem que estava a fazer canoagem.

O corpo de uma mulher foi encontrado este sábado em elevado estado de decomposição na praia fluvial Torres do Mondego, em Coimbra.O alerta foi dado às 16h15 por um homem que estava a fazer canoagem.A mulher tem cerca de 50 anos, mas ainda não se sabe a identidade. No local estão a GNR, os Bombeiros, o INEM e a Polícia Judiciária que realizam as perícias.O corpo vai para o Instituto de Medicina Legal para ser realizada a autópsia.