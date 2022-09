Corpo de mulher encontrado a boiar junto a praia fluvial em Braga

Desconhece-se para já as circunstâncias em que ocorreu esta morte.

Um corpo de uma mulher com cerca de 50 anos foi avistado a boiar no rio junto à praia fluvial de Prado, numa zona que ainda faz parte do concelho de Braga.



O alerta foi dado às 16h54, sendo que os mergulhadores dos Sapadores de Braga conseguiram entretanto já retirar o cadáver.

No local estão 19 operacionais, apoiados por 16 viaturas.