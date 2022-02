Corpo de mulher encontrado na margem do rio Douro

Mónica Góis, de 36 anos, era natural de Silvalde, Espinho, onde morava com os pais.

As causas da morte de Mónica Góis estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária do Porto. O corpo da mulher foi encontrado, ao início da noite, esta terça-feira, na margem do Rio Douro, próximo da Ponte Heintze Ribeiro, em Castelo de Paiva. Nao há, para ja, suspeitas de crime mas os inspetores da PJ do Porto aguardam as conclusões da autópsia para poder esclarecer a causa da morte da mulher.Mónica Góis, de 36 anos, era natural de Silvalde, Espinho, onde morava com os pais. Tinha sido vista, pela última vez, num centro comercial em Vila Nova de Gaia. Os amigos recorreram às redes sociais para comunicar o desaparecimento e pedir ajuda para a encontrar.O corpo foi levado, pelos bombeiros de Castelo de Paiva, para o Instituto de Medicina Legal de Penafiel.