Corpo de mulher retirado do Cabo Espichel

Condições climatéricas adversas dificultaram as operações de resgate.

O corpo de uma mulher foi resgatado esta quinta-feira no Cabo Espichel, em Sesimbra. A mulher caiu, esta quarta-feira ao final da tarde, da falésia com cerca de 150 metros.As operações de resgate não decorreram durante a noite devido a condições climatéricas adversas. Às 7h30 as operações foram retomadas pelos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, Polícia Marítima e GNR.O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal em Setúbal.