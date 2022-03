Corpo encontrado na Boca do Inferno investigado pela Polícia Judiciária

Populares que passavam no local viram o cadáver nas rochas, vários metros abaixo da estrada.

Um homem de 25 anos, Cristiano Barros Ferro, de Corroios, foi esta terça-feira de manhã encontrado morto nas rochas junto à Boca do Inferno, em Cascais. A Polícia Judiciária de Lisboa foi chamada a investigar, uma vez que não eram claras as causas e as circunstâncias da morte, que a autópsia ajudará a apurar.