Corpo encontrado no rio Douro perto do local onde desapareceu pescador em Vila Nova de Gaia

Cadáver foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto para identificação.

O corpo de um homem foi encontrado esta terça-feira margem do rio Douro em Vila Nova de Gaia, tendo o Comandante da Capitania do Porto do Douro admitido que o cadáver poderá corresponder ao pescador desaparecido desde quarta-feira.

Em declarações à Lusa, o comandante Rui Santos Amaral afirmou que a Polícia Marítima seguiu para o local para proceder à retirada do corpo da água, após um alerta dado às 09h30 por populares que se encontravam na zona entre a Afurada e o Cabedelo, em Gaia, no distrito do Porto.

O corpo já foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Porto para identificação.

Um pescador foi dado como desaparecida na quarta-feira, depois de "alegadamente" ter caído ao rio Douro enquanto pescava na sua embarcação, na zona da Afurada, descreveu a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado.

O alerta foi dado pelas 08h30 e as buscas incluíram a Força Aérea Portuguesa e mergulhadores dos Sapadores de Gaia, até às 19h30.

O alerta foi dado pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) e as buscas iniciadas "de imediato" por elementos da Estação Salva-vidas da Foz do Douro, no Porto, elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Douro e dos Bombeiros Sapadores e Proteção Civil de Vila Nova de Gaia.

Ainda segundo o comunicado, "foi empenhado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima para prestar apoio aos familiares da vítima".