Corpo encontrado no rio Minho em Monção

Autoridades ainda não confirmaram a identidade do cadáver.

Foi encontrado esta sexta-feira o corpo do homem que desapareceu na semana passada enquanto pescava no rio Minho, na freguesia de Bela, no concelho de Monção. Segundo fonte da Polícia Marítima, o cadáver foi encontrado a cerca de 1,5 quilómetros do local.Os familiares já fizeram o reconhecimento do corpo, que foi encontrado na margem portuguesa do rio. O cadáver foi levado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo, onde será autópsiado.As embarcações que estavam desde a passada sexta-feira a efetuar buscas já saíram do local.O homem de 65 anos foi dado como desaparecido no passado dia 20, cerca das 15h00. A família deu o alerta depois do homem ter saído de casa, na manhã daquele dia, para pescar e não ter regressado.

Durante as operações de busca foram encontrados um chapéu e um utensílio de pesca, ambos reconhecidos pela família como sendo do homem desaparecido