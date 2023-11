Corpo encontrado no rio Sorraia pertence a jovem de 16 anos que estava desaparecido

Afonso Zhou estava desaparecido há mais de uma semana.

O corpo de Afonso Zhou foi encontrado, esta quarta-feira, em avançado estado de decomposição no rio Sorraia, em Porto Alto. O jovem de 16 anos estava desaparecido há mais de uma semana.



O alerta foi dado por volta das 16h30, por um popular que avistou o cadáver na água.



No local, decorrem ainda operações, que contam com a participação dos bombeiros, da GNR e da PJ.