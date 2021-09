Corpo encontrado no Wyoming é de Gabby Petito

Richard Stafford (que representa a família da norte-americana) ao Insider, o corpo de Gabby foi sujeito a autópsia esta terça-feira. O FBI e o Instituto de Medicina Legal do condado de Teton confirmaram que a autópsia ao corpo da jovem revelou que esta morreu "vítima de homicídio". Stafford pediu aos jornalistas para "darem à família Petito e Schmidt tempo para fazerem o luto". "Faremos uma declaração oficial quando a Gabby estiver em casa", disse o advogado.

Os restos mortais foram encontrados junto ao limite do Parque Nacional Grand Teton, e o FBI já tinha avançado no domingo que era "consistente" de que pudessem ser ja jovem desaparecida.A notícia surge numa altura em que as autoridades continuam as buscas pelo noivo de Gabby, Brian Laundrie, suspeito no caso, que está desaparecido há uma semana. Segundo os pais do homem de 23 anos, Brian foi dar um passeio na Reserva Natural de Carlton, na Flórida, e não voltou mais a casa.O mistério sobre o desaparecimento e morte de Gabby continua a adensar-se. O FBI referiu-se ao caso esta terça-feira, pela primeira vez, como "uma investigação de homicídio".