Corrida aos testes contra a Covid-19 aumenta na Época Festiva

Esta quinta-feira ficou marcada pelas longas filas para testagens em centros de rastreio à Covid-19 de Norte a Sul do País. Em Lisboa, no posto do Campo Pequeno, o atendimento das centenas de pessoas à espera foi demorado. “Estou aqui há cerca de três horas. Vi-os fechar [para a hora de almoço], regressar e estou a aguardar”, disse aoAntónio Feliciano, de 79 anos. Em Viseu, há três novos centros (no campo de Viriato, no Rossio e em Jugueiros). Em dez dias, fizeram 6231 testes (188 positivos). Só esta quinta-feira, receberam sete centenas de pessoas.Leia toda a notícia no Correio da Manhã