Corrupção em Gaia atinge Política, Media e Justiça

Manuel Pizarro apanhado em cunha que vale crime de prevaricação. Ministério Público diz que diretor-geral do ‘JN’ ‘trocava’ notícias por contratos públicos.

Promete ser um dos maiores escândalos da Justiça portuguesa. O processo que atinge as câmaras de Gaia e de Espinho tem também no lote dos suspeitos uma juíza de primeira instância. É casada com um político do Norte do País e foi apanhada nas escutas telefónicas. A Relação do Porto está há vários meses para validar as interceções, já que, sendo magistrada de primeira instância, terá de ser a segunda instância a apreciar as suspeitas.Saiba mais no site do Correio da Manhã