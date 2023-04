"Corrupção endémica não pode ter via verde no parlamento": André Ventura apela a protestos contra Lula da Silva no dia 25 de abril

Líder do Chega partilhou o apelo nas redes sociais.

O presidente do Chega, André Ventura, apelou, este sábado, à adesão aos protestos contra a presença do presidente do Brasil, Lula da Silva, no parlamento no dia 25 de abril.



"No dia 25 de Abril venham todos ao Parlamento às 9h00! Vamos juntar a voz de todos contra Lula da Silva, a corrupção e a promiscuidade de Estado. Por Portugal, pelo Brasil livre, pela Ucrânia. Lugar do ladrão é na prisão!", escreveu no Twitter. A publicação vinha acompanhada por um vídeo do político, em que apresentava mais algumas razões para avançar com protestos contra o chefe de estado brasileiro.





"Corrupção endémica não pode ter luz verde no parlamento": André Ventura apela a protestos contra Lula da Silva no dia 25 de abril



Para Ventura, Lula da Silva representa um ataque aos valores europeus e a destruição da credibilidade das instituições portuguesas. Aproveitou ainda para fazer menção ao Governo de José Sócrates e para falar da posição do presidente do Brasil face à guerra na Ucrânia.



"A corrupção endémica não pode ter via verde no parlamento. Já nos basta aquilo que temos em Portugal. Não podemos aceitá-la, importá-la e homenageá-la como se fosse alguma coisa boa. A nossa voz não pode ser abafada nem calada(...) Juntos vamos gritar que não queremos mais corrupção no nosso País", salientou.