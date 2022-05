Cortejo da Queima das Fitas de Coimbra deixa nas ruas doze toneladas de resíduos

Valor diminui desde último desfile, que provocou 30 toneladas de lixo

Os serviços municipais de Coimbra recolheram no domingo 12 toneladas de resíduos provenientes do cortejo da Queima das Fitas, que regressou à cidade após dois anos de interrupção devido à pandemia da covid-19.

"Estes números representam uma redução de 18 toneladas relativamente ao último desfile de estudantes, em maio de 2019, em que foram recolhidas 30 toneladas de resíduos", sublinhou a autarquia, em comunicado.

Uma imensa multidão, com milhares de pessoas, encheu no domingo o percurso da Queima das Fitas de Coimbra, com o desfile de 78 carros alegóricos, entre a Alta e a Baixa da cidade.