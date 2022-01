Costa abre portas a acordo com o PAN. Rio arrasa modelo económico do PS

António Costa e Rui Rio defrontaram-se esta quinta-feira no debate que marcou o fim dos frente-a-frente entre os líderes dos partidos políticos com assento parlamentar.

O secretário-geral do PS e o presidente do PSD, as duas maiores forças políticas nacionais, trocaram argumentos nos vários temas fraturantes do País como a Saúde, Justiça e política económica.