Costa admite que morte de grávida transportada do Santa Maria foi “gota de água” para a demissão de Marta Temido

O primeiro-ministro António Costa reagiu esta terça-feira à demissão da Ministra da Saúde, Marta Temido.Em primeiro lugar fez um "agradecimento muito profundo" a Marta Temido pelo trabalho desenvolvido e referiu que conversou com a ministra onde lhe foram explicados os motivos de querer cessar funções.António Costa admitiu ainda que a morte de grávida que foi transportada do Santa Maria foi "gota de água".Questionado sobre o processo de substituição do cargo, o primeiro-ministro referiu que "não será rápido" uma vez que hoje terá "todo o dia ocupado em trabalho para aprovar o pacote de apoio ao rendimento das famílias" e nos próximos quatro dias vai estar em Moçambique. "Só depois disso me poderei concentrar", denotou o primeiro-ministro.

