Costa compra T1 de luxo mais barato que casa numa cave

O primeiro-ministro pagou menos por um apartamento T1 novo de luxo, em Lisboa, do que o preço que pagara por um T2 na cave de um prédio antigo na mesma zona da cidade, em 2018. Ambos os apartamentos ficam em Benfica: pelo T1 de sonho no empreendimento ‘Fábrica 1921’, nas instalações da antiga Fábrica Simões, António Costa pagou o preço de 276 050 mil euros; pelo T2, com 74 metros quadrados (m2) na cave de um prédio com quase 50 anos, o primeiro-ministro pagou 327 mil euros. Ou seja, o T1 novo de luxo foi 50 950 euros mais barato.Saiba mais no Correio da Manhã