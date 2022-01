Costa culpa PCP pelo chumbo do OE. Jerónimo diz que PS quis eleições e não soluções

Posições foram trocadas entre o PM e o líder do PCP num debate de 25 minutos de pré-campanha para as eleições legislativas de 30 de janeiro.

O secretário-geral do PS declarou-se esta terça-feira sem confiança na "Geringonça" como modelo estável de governação após o chumbo do Orçamento, enquanto o líder do PCP acusou os socialistas de terem preferido eleições em vez de soluções.

Estas posições foram trocadas entre António Costa e Jerónimo de Sousa num debate de 25 minutos de pré-campanha para as eleições legislativas de 30 de janeiro, na TVI, e que foi centrado na falta de entendimento à esquerda que precipitou a atual crise política.

Logo no início do debate, António Costa questionou Jerónimo de Sousa sobre os motivos que levaram o PCP a rejeitar o Orçamento do Estado para 2022, que caracterizou como o mais progressista desde 2016. O secretário-geral dos comunistas contrapôs: "O Governo do PS chegou a um momento em que claramente desistiu e em vez das soluções começou a pensar em eleições".



Jerónimo demarca-se de Catarina Martins e recusa intrometer-se na liderança do PS

O secretário-geral comunista demarcou-se da afirmação da coordenadora do BE de que António Costa constitui "um obstáculo", rejeitando "ingerência" em outro partido e contrapondo que "quem sabe do convento é quem lá vive dentro".

Na parte final do frente-a-frente na TVI com o secretário-geral do PS, Jerónimo de Sousa foi questionado pelo jornalista Pedro Mourinho se concordava com uma afirmação horas antes feita por Catarina Martins, em debate com o Livre, segundo a qual o atual secretário-geral do PS é nesta altura "um obstáculo".

"Acho essa expressão no mínimo infeliz. Quem tem de decidir da vida do PS são os socialistas", respondeu o secretário-geral do PCP.