Costa dá maioria absoluta ao PS. Rio castigado admite sair. Chega dispara e líder do CDS demite-se

O Partido Socialista (PS) venceu as Legislativas com maioria absoluta. Segundo os resultados oficiais cerca da 01h00, quando já estavam apurados 99,13% dos votos, nenhuma freguesia por apurar e apenas 27 consulados, o PS tinha 41,68% dos votos e tinha já eleito 117 deputados.

Em contraciclo, o PSD surge como derrotado, conseguindo um resultado marginalmente abaixo do conquistado nas Legislativas de 2019. Obteve 27,80% nestas eleições.

Entre os vencedores da noite eleitoral contam-se o Chega de André Ventura e o Iniciativa Liberal, de Cotrim Figueiredo. O Chega afirma-se como terceira força política em Portugal com 7,15% e elege 12 deputados (anteriormente tinha eleito apenas um). Já o IL (também anteriormente com um deputado), com 4,98% elege oito deputados para a Assembleia da República.O Livre também cantou vitória e volta ao Parlamento com um deputado eleito por Lisboa (Rui Tavares) e 1,28% dos votos.Entre os derrotados da noite contam-se também o PCP/PEV, que perdeu vários 'bastiões' comunistas para o PS. A coligação é agora a sexta força política em Portugal. Com 4,39% dos votos, elege seis deputados.O outrora parceiro de geringonça do PCP, o BE, também surge penalizado nestas Legislativas, conseguindo pouco mais de metade da percentagem de votos conquistada nas últimas Legislativas - se antes foi 9,67%, desta vez não foi além dos 4,46%, e cinco deputados eleitos.O PAN elege apenas um deputado, nesta caso Inês Sousa Real, com 1,53% dos votos.Mas a maior 'derrota' da noite será talvez a do CDS-PP. Em 47 anos de história, pela primeira vez o partido liderado por Francisco Rodrigues dos Santos não elege um único deputado. O partido conseguiu 1,61% dos votos e o seu líder apresentou prontamente a demissão.A abstenção reduziu drasticamente face às últimas legislativas para 42%.