Costa e Sampaio estiveram com suspeito de terrorismo enquanto este era investigado

Yasser era um dos empregados do restaurante presente durante uma visita do primeiro-ministro, em 2018.

Yasser

O primeiro-ministro António Costa e o antigo Presidente da República Jorge Sampaio visitaram, em 2018, um restaurante em Arroios, Lisboa, onde trabalhava o iraquiano detido por suspeitas de terrorismo que já na altura estava a ser investigado.O restaurante Mezze era reconhecido pelo trabalho na integração dos refugiados em Portugal. No Twitter, António Costa partilhou as imagens da visita onde aparece, detido com o irmão por serem indiciados por crimes de terrorismo e contra a humanidade.Os dois irmãos estavam a planear em Alcântara um ataque terrorista na Alemanha. Quatro meses após chegarem como refugiados já estavam denunciados como sendo do Daesh