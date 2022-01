Costa marca reunião com peritos sobre situação epidemiológica para quarta-feira

Reunião está marcada para as 10h00 nas instalações do Infarmed.

O primeiro-ministro marcou para quarta-feira, no Infarmed, em Lisboa, mais uma reunião com peritos sobre a evolução da pandemia da covid-19 em Portugal, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte oficial do Governo.

Na reunião, que está marcada para as 10h00, apenas estarão presentes nas instalações do Infarmed o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o líder do executivo, António Costa, além da ministra da Saúde, Marta Temido, e dos especialistas.

Os restantes, ou seja, representantes de partidos, membros do Conselho de Estado ou parceiros sociais, vão participar na reunião por videoconferência.