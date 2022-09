Costa promete "confiança" na avaliação do novo aeroporto, mas admite que solução "será sempre polémica"

Primeiro-ministro revelou que, para além de Montijo e Alcochete, Santarém é uma das hipóteses.

O primeiro-ministro António Costa recebeu na tarde desta sexta-feira o líder do PSP, Luís Montenegro, com o objetivo de chegar a um consenso sobre a construção do novo aeroporto de Lisboa.





Em declarações aos jornalistas, Costa manteve assente que foi criado uma metodologia para que se possa ter uma "decisão" sobre o aeroporto.

"Vamos contactar as diferentes entidades que farão a avaliação de forma a ter uma decisão definitiva", acrescentou.

António Costa prometeu ainda aos portugueses "confiança" na avaliação do novo aeroporto, esta que irá ter um coordenador e uma equipa independente que estará encarregue da situação.



"A nova infraestrutura servirá o país nas próximas décadas. Depois de quase cinquenta anos com tantas dúvidas todos precisamos de ter uma consolidação, que será sempre polémica", disse ainda o primeiro-ministro.

António Costa revelou também que, a par do Montijo e de Alcochete, está a ser estudada também a hipótese do novo aeroporto ser construído em Santarém.